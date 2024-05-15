«На грунте всегда больше сенсаций». Медведев и Хачанов подвели итоги выступлений в Риме

Последние представители России на турнире ATP-1000 не смогли пробиться в четвертьфиналы, завершив выступления в столице Италии. Карен Хачанов уступил чилийцу Алехандро Табило, который ранее выбил из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича. Даниил Медведев не справился с американцем Томми Полом.

Обоих россиян поставили играть на Грэндстэнд арену: матч Карена Хачанова – первым запуском, а Даниила Медведева – последним. К сожалению, вчера стадион стал для наших теннисистов несчастливым.

Несмотря на проигрыш, Карен Хачанов согласился встретиться с корреспондентом «Чемпионата» сразу после матча, чтобы обсудить эмоции по горячим следам.

– Карен, мы знаем, что вы боец и всегда боретесь за победу до конца. Сегодня у вас было два тай-брейка, и второй более сумасшедший, чем первый. Ваши ощущения на них отличались?

— Честно, обидно. Просто обидно, что не сложилась в мою пользу сегодняшняя победа. Были возможности, были шансы, я их сам, можно сказать, создавал. Понятное дело, что где-то он удачно и хорошо сыграл. Я всегда отдаю должное любому игроку. Когда играешь против любого соперника, ты играешь не только сам. Понимаешь, что всё в твоих руках, но иногда судьба матча и в его руках, к сожалению.

Честно, на обоих тай-бреках были шансы, я и на первом вёл 4:3, подавал и на втором вёл 4:3, подавал. Понятное дело, что я никогда не сдаюсь, всегда борюсь до последнего. То есть я верю, что если возможность будет, то смогу зацепиться, поменять ход игры. Поэтому говорю, что обидно. Реально хороший был матч в плане борьбы. Были возможности, где-то обидные ошибки, но в плане общей игры, того, что хотел делать, что делаю в данный момент, в принципе, как бы это ни звучало, я доволен. Какие-то вещи всегда можно сделать лучше, но, вот если мы берём полностью картину, получались те моменты, над которыми работаю в последнее время. Я начал вперёд больше ходить. Всегда можно сделать что-то лучше. Обидно, что просто не сегодня. Не важно, с каким счетом, обидно просто, что не выиграл.

– Алехандро Табило выбил из борьбы в Риме Джоковича. Это большая сенсация или уже нет, когда Новак, кажется, на определённом спаде? В этом сезоне у него не было ни одного финала на турнирах ATP.

— Тяжело судить, не знаю, как бы я или другой теннисист на его месте находил бы мотивацию. Он всё всем доказал, то, что он хотел сделать. Может быть, какие-то ещё цели у него остались, но при этом, конечно, для его уровня, наверное, он не на пике, да. С другой стороны, сейчас будет «Большой шлем». И он, и Надаль — те люди, которые, как мне кажется, играют ещё ради «шлемов». Они играют и поддерживают форму ради «шлемов». Будет интересно посмотреть, поменяет ли Новак что-то, как он подойдет к «Ролан Гаррос», сможет ли изменить эту ситуацию. В конце концов, ты каждый день на корте пытаешься поменять вот эту динамику в свою сторону, справляешься с какими-то сложностями, и в этом, наверное, и есть каждодневная работа и труд, который мы, спортсмены, теннисисты, проделываем.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

– Вчера Новак сказал, что ему нужно улучшать всё перед «Ролан Гаррос», чтобы хотя бы появился шанс на успех. Вы играли сегодня с Алехандро, который победил здесь Джоковича, и поэтому хочется понять ваше ощущение. Может быть, он на этом турнире в какой-то нереальной форме, на пике? У вас была равная игра сегодня.

— Опять же, никто не знает, у кого какой пик формы. Сегодня у нас была равная игра. Всегда надо отдавать должное сопернику, но при этом понимать, что какие-то вещи ты мог сделать лучше, может быть, ты ему дал возможность. Так можно философствовать и анализировать бесконечно, но в конечном счёте из каждого матча, который выигрываешь или проигрываешь, ты должен вынести то, какие вещи сделал хорошо, а какие не очень. Это я считаю более действенная психология, когда ты можешь посмотреть, в чём бы прибавить, что-то улучшить. Новак за час проиграл 2:6, 3:6 Табило. Как бы тот ни играл, Джокович так только Надалю, может быть, иногда проигрывал. Везде это тонкая грань, которую надо искать.

– Сегодня прошёл слух, что Янник Синнер, возможно, пропустит «Ролан Гаррос». Как думаете, его травма оказалась настолько серьёзной?

— Я думаю, если есть вероятность, что он пропустит «Ролан Гаррос», наверное, что-то серьезное или, может быть, чтобы не усугубить ничего. Это не мое дело, то есть не моя команда, я вообще эти новости не читаю и не слышал. Надеюсь, там ничего серьёзного. Как спортсмен я ему желаю скорейшего выздоровления, но, если пропустит, наверное, это значит, что у него что-то серьёзное. У меня так было в прошлом году с Уимблдоном.

– Сейчас грунтовая серия расценивается как подготовка к Олимпиаде или вы идёте по сезону шаг за шагом, каждый турнир за турниром, не заглядывая вперёд в июль?

— Да, ещё будет смена покрытий, будет трава, потом опять Олимпиада на грунте. Если честно, всегда олимпийский год очень тяжёлый. И так у нас очень плотный календарь, а туда ещё и Олимпиаду вставляют. Ещё плюс на другом покрытии сразу же следом идёт Америка. Не знаю, я помню год Токио, там Олимпиада проходила на харде, но при этом тоже в Азии, а потом надо было лететь в Америку. Тяжело, пока, если честно, об этом не задумываюсь.

– Вы упомянули про плотный график и календарь. Много сейчас разговоров, что хотелось бы уменьшить нагрузку. Согласны с этим? Может быть, хочется играть на один-два турнира меньше в сезоне?

— Идут разговоры, и я думаю, что стоит сезон сделать чуть-чуть покороче, как вариант. Но при этом в течение сезона тоже получаются турниры длинные. Конечно же, ты как один из топовых игроков всегда приезжаешь на большие турниры и рассчитываешь пройти достаточно далеко. Каждый большой турнир, каждый «Мастерс» сейчас длинный. Сейчас «Большой шлем», когда ты, опять же, приезжаешь заранее, и, если проходишь далеко, турнир получается снова длинный. В итоге вроде бы турниров якобы хотят сделать меньше, но при этом ты времени тратишь больше, что, может быть, тоже не очень логично. Не знаю, надо посмотреть, подумать, что можно сделать, но это, наверное, не в моей компетенции говорить, потому что мы как игроки всё равно ничего не решаем.

***

Действующий чемпион «Мастерса» в Риме Даниил Медведев после завершения борьбы на турнире провёл пресс-конференцию, где в свойственной ему манере спокойно и подробно ответил на все вопросы иностранной прессы. По регламенту в конце пресс-конференции игроку можно задать один-два вопроса на родном языке. Однако, увидев представителя российских медиа, Даниил решил задержаться и попросил у организаторов дать возможность спросить больше. Таким образом, после официальной пресс-конференции у нас с Даниилом получилось небольшое интервью на русском.

– Даниил, общалась с Кареном сегодня. Он говорил, что у него очень обидное поражение Табило, но при этом в целом доволен игрой и тем, что попробовал какие-то вещи. Карен сказал, что иногда ты понимаешь, что не всё в твоих руках, соперник просто не позволяет играть. Было сегодня такое ощущение, что Пол не давал играть во всю мощь, или это не тот случай?

— Всегда в теннисе это работает в обе стороны. Сегодня он играл хорошо, я играл плохо, поэтому и счёт такой. Если говорить коротко, то так и произошло. С моей стороны, я должен был морально лучше готовиться к матчу. Точнее, часто, когда играю матчи во время турнира, в основном поэтому и выигрываю турниры, я играю лучше и лучше, ты успеваешь больше привыкнуть к корту, к кондициям. Во время турнира, постепенно, я меньше готовлюсь к тому, что должен делать, и больше к тому, что будет делать соперник, из чего будет складываться матч. К сожалению, сегодня на матче корт оказался совершенно другой. В первом сете я не мог попасть в корт, мячи улетали. Я не был к этому готов и поэтому морально, скажем так, поздно сориентировался. Поздно понял, что мне нужно сейчас больше сконцентрироваться на себе, а не на том, что происходит на корте. Я не смог сделать этого. Получилось во втором, но, к сожалению, это было слишком поздно. Я причём почти вернулся. Было 15:40, и он подал два эйса. Поэтому да, в отличие от Карена, честно говоря, я очень недоволен собой в этом матче. Но это бывает, в спорте мы часто проигрываем. И главное — на следующем турнире постараться сделать лучше.

Даниил Медведев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

– Удалось ли вынести какие-то позитивные моменты с этой недели в Риме?

— Если честно, тяжело вынести что-то позитивное, потому что многие вещи не работали, как я бы хотел. Но я бы для себя в качестве самого позитивного взял как раз сегодняшний матч, потому что он был по многим причинам негативным для меня. Бывает, что этот негативный опыт помогает тебе подготовиться к следующему матчу. Весь «Ролан Гаррос» я должен буду настраиваться на то, что неизвестно, как пойдет начало матча, как я буду играть. Я должен буду сконцентрироваться на том, что могу сделать, что могу сделать лучше, чего сегодня у меня не получилось. Иногда, когда ты играешь хорошо, полуфинал – финал – победа, ты приезжаешь на «Ролан Гаррос» с мыслями, что у тебя всё будет круто. И если что-то не получается, то получается матч, как сегодня, когда ты слишком долго привыкаешь к тому, что у тебя что-то не получается. Поэтому, если играть в позитив, да, это такое тяжёлое поражение, но, надеюсь, оно поможет мне ещё больше сконцентрироваться на себе и сыграть как можно лучше на «Ролан Гаррос».

– Что касается наших ребят на этом турнире, многие вылетели раньше, чем хотелось бы, но и некоторые другие топ-игроки вылетели довольно рано. Есть ли в этом какая-то сенсация или просто грунтовый сезон всегда полон сюрпризов?

— Всегда тяжело сказать. По идее, мячи те же самые, что в Монте-Карло и в Мадриде, но всё равно всё время идет изменение мячей и кортов. Здесь, видимо, тяжелее корт. Я не знаю почему, но, как только я приехал, первые несколько тренировок не мог попасть в корт. Мячи как будто не подходят к корту, они не контролируются. И, опять же, это было и сегодня у меня в матче. Разница игрока десятки с другими игроками в том, что мы в принципе всё время будем делать меньше невынужденных ошибок, больше играть в корт, постепенно наращивать темп и всё такое. Если ты выходишь на матч, где не можешь попасть в корт, то ты прекращаешь быть игроком десятки и становишься игроком, который много ошибается, и ваш уровень становится примерно одинаковым, а от этого будет больше сенсаций. Я говорю про себя, не факт, что другие игроки тоже чувствовали себя так же. Плюс да, грунт – это всегда такое покрытие, где больше сенсаций происходит. Главное теперь, что будет дальше, и надеюсь, что мы все там сможем хорошо сыграть.