«Мастерс» в Риме, 17 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 17 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут полуфинальные матчи. Игровой день начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей 1/2 финала:

Алехандро Табило (32-я ракетка мира, Чили) — Александр Зверев (5, Германия) — не ранее 16:30 мск.

Николас Харри (24, Чили) — Томми Пол (16, США) — не ранее 21:30 мск.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5). Медведев завершил выступление на текущем турнире, уступив в матче четвёртого круга американцу Томми Полу.