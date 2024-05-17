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Селиваненко оценил уровень игры Соболенко в полуфинале в Риме

Селиваненко оценил уровень игры Соболенко в полуфинале в Риме
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Вице-президент Федерации тенниса России заявил, что игра второй ракетки мира Арины Соболенко стала интереснее и увереннее.

«Соболенко играет в Риме очень уверенно, при этом внеся в свой теннис намного больше разнообразия, с теми же укороченными ударами, например. Что касается предсказаний на финал, то не вижу смысла заниматься предположениями», — приводит слова Селиваненко Mataratings.by.

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Соболенко остановила разыгравшуюся американку. Арина добилась пятого финала со Свёнтек

Напомним, в полуфинале Соболенко одолела американку Даниэль Коллинз и вышла в финальный поединок с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Он состоится 18 мая в 13:00 мск.

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В прошлом году победительницей «тысячника» в Риме была казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В этом году ей пришлось сняться с турнира, она призналась, что не готова защитить титул.

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