Александр Зверев раскритиковал 11-дневный формат турниров категории «Мастерс»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство 11-дневным форматом проведения турниров категории «Мастерс».
«Мне кажется, что это не очень хорошо для игроков топ-10. Мы говорим, что не нужно играть каждый день. Но в конечном итоге это не отдых. Отдыхать — значит проводить время дома, спать в своей постели, быть с семьёй», — приводит слова Зверева We are Tennis.
Напомним, сегодня, 18 мая, Зверев в полуфинале «Мастерса» в Риме встретится с 32-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило. Игра начнётся не ранее 16:30 мск.
Рим (м). 1/2 финала
17 мая 2024, пятница. 16:40 МСК
Алехандро Табило
А. Табило
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
Отметим, что 27-летний немецкий теннисист уже выигрывал «Мастерс» в Риме. Он завоевал престижный титул в 2017 году.
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