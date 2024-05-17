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Александр Зверев раскритиковал 11-дневный формат турниров категории «Мастерс»

Александр Зверев раскритиковал 11-дневный формат турниров категории «Мастерс»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство 11-дневным форматом проведения турниров категории «Мастерс».

«Мне кажется, что это не очень хорошо для игроков топ-10. Мы говорим, что не нужно играть каждый день. Но в конечном итоге это не отдых. Отдыхать — значит проводить время дома, спать в своей постели, быть с семьёй», — приводит слова Зверева We are Tennis.

Напомним, сегодня, 18 мая, Зверев в полуфинале «Мастерса» в Риме встретится с 32-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило. Игра начнётся не ранее 16:30 мск.

Рим (м). 1/2 финала
17 мая 2024, пятница. 16:40 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Отметим, что 27-летний немецкий теннисист уже выигрывал «Мастерс» в Риме. Он завоевал престижный титул в 2017 году.

Календарь турнира в Риме
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