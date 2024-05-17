Александр Зверев раскритиковал 11-дневный формат турниров категории «Мастерс»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство 11-дневным форматом проведения турниров категории «Мастерс».

«Мне кажется, что это не очень хорошо для игроков топ-10. Мы говорим, что не нужно играть каждый день. Но в конечном итоге это не отдых. Отдыхать — значит проводить время дома, спать в своей постели, быть с семьёй», — приводит слова Зверева We are Tennis.

Напомним, сегодня, 18 мая, Зверев в полуфинале «Мастерса» в Риме встретится с 32-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило. Игра начнётся не ранее 16:30 мск.

Отметим, что 27-летний немецкий теннисист уже выигрывал «Мастерс» в Риме. Он завоевал престижный титул в 2017 году.