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Кронин: Иснер победит Южного в четырёх сетах

Кронин: Иснер победит Южного в четырёх сетах
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Известный теннисный эксперт Мэтт Кронин признался, что считает американца Джона Иснера фаворитом в матче третьего круга US Open против россиянина Михаила Южного.

«Думаю, у Джона больше шансов на победу в матче с Южным, но для успеха в этой встрече Иснер должен заметно прибавить по сравнению с первыми кругами, где его соперники были значительно ниже классом, чем Михаил. Южный не славится отличной игрой на приёме, поэтому считаю, что Иснер победит в четырёх сетах, если не испугается давления со стороны публики», — приводит слова Кронина официальный сайт соревнований.

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