Гилберт: Джокович может стать первой ракеткой мира до Уимблдона
Поделиться
Американец Брэд Гилберт считает, что серб Новак Джокович вполне может стать первой ракеткой мира в ближайшем будущем.
«Новак столько раз пытался стать вторым в мире. Если он сегодня победит, то наконец он добьётся своей цели… Поправка: совсем забыл, он ведь провёл 26 недель на второй строчке! Но его сейчас волнует первая позиция. Я думаю, что он добьётся этого к Уимблдону», — пишет Гилберт в своём блоге на Twitter.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
15:33
-
13:25
-
12:50
-
12:43
-
12:20
-
12:02
-
11:40
-
11:30
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:12
-
09:50
-
09:41
-
09:09
-
08:15
-
00:30
- 1 декабря 2022
-
23:00
-
22:05
-
19:17
-
18:33
-
18:22
-
18:14
-
18:02
-
16:56
-
16:52
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
14:55
-
12:39
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
Партнерский контент