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Гилберт: Джокович может стать первой ракеткой мира до Уимблдона

Гилберт: Джокович может стать первой ракеткой мира до Уимблдона
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Американец Брэд Гилберт считает, что серб Новак Джокович вполне может стать первой ракеткой мира в ближайшем будущем.

«Новак столько раз пытался стать вторым в мире. Если он сегодня победит, то наконец он добьётся своей цели… Поправка: совсем забыл, он ведь провёл 26 недель на второй строчке! Но его сейчас волнует первая позиция. Я думаю, что он добьётся этого к Уимблдону», — пишет Гилберт в своём блоге на Twitter.

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