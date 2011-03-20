Гилберт: Джокович может стать первой ракеткой мира до Уимблдона

Американец Брэд Гилберт считает, что серб Новак Джокович вполне может стать первой ракеткой мира в ближайшем будущем.

«Новак столько раз пытался стать вторым в мире. Если он сегодня победит, то наконец он добьётся своей цели… Поправка: совсем забыл, он ведь провёл 26 недель на второй строчке! Но его сейчас волнует первая позиция. Я думаю, что он добьётся этого к Уимблдону», — пишет Гилберт в своём блоге на Twitter.