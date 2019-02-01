«Задача для «Зенита» – играть в финале Лиги чемпионов. И мы идём к этому»

Питерский «Зенит» даже в Москве чувствует себя, как дома – и по игре, и по результату. В Лиге чемпионов он по-прежнему непобедим.

В последний день января питерский «Зенит» без видимых проблем добился четвёртой подряд победы в Лиге чемпионов, отправили домой с пустыми руками словенскую «Любляну» – 3:0.

Что любопытно, матч проходил не в Санкт-Петербурге, а в Москве, но «Зенит» всё равно поддерживали тысячи болельщиков, а команда показала волейбол высокого класса.

Акция устрашения. Питерский «Зенит» разорвал словенцев на глазах у «Динамо» Петербуржцы были вынуждены играть домашний матч Лиги чемпионов на выезде. Впрочем, словенцам это не помогло избежать разгрома.

Александру Волкову дворец спорта «Динамо» не чужой, так что даже в гостях он чувствовал себя как дома. Да и бодрому старту «Зенита» в главном клубном турнире Старого Света он не удивлён, ведь перед командой стоят куда более серьёзные и глобальные задачи.

– Александр, поздравляем с победой! Одерживать её пришлось на условно домашней площадке – в Москве. Расскажите об атмосфере на игре? Была ли она «домашней»?

– Атмосфера была очень хорошей. На удивление пришло очень много зрителей. Согласно достоверным источникам, зрителей в этот раз было больше, чем на играх «Динамо». Думаю, это очень хороший показатель того, что люди хотят посмотреть на «Зенит».

– Много ли было болельщиков, которые приехали за командой из Санкт-Петербурга?

– Уверен, что да. У меня не было времени их рассматривать, но из Питера точно были.

Руководство клуба поставило задачу – играть в финале. Будем идти к этому.

– Гостевая площадка не сбивала с настроя на домашний матч Лиги чемпионов?

– Нет, совершенно не сбивала. Наоборот, нам полезно в преддверии матча с «Динамо» сыграть на этой площадке. Думаю, это может сыграть в нашу пользу в предстоящей игре. К тому же, для многих наших игроков дворец спорта «Динамо» не такой уж и чужой (улыбается).

– Матч оставил двоякое впечатление. Было видно, что «Зенит» превосходит словенцев в классе, однако «Любляна» всё же навязывала борьбу. Можно ли сказать, что вы были полностью уверены в своей победе или соперник всё-таки заставлял вас понервничать?

– Нет, именно в этой игре мы чувствовали своё преимущество и действовали достаточно спокойно. Это выразилось в том, что мы играли практически без своих ошибок.

– Тренер отдельно просил играть более внимательно, меньше ошибаться?

– Это и так всем понятно. У нас сейчас сложный выездной график – мы практически полмесяца будем играть в гостях. Причём все игры очень серьёзные и важные, так что нам нужно провести эту выездную серию максимально сосредоточенно и собранно.

Нам полезно в преддверии матча с «Динамо» сыграть на этой площадке. Думаю, это может сыграть в нашу пользу в предстоящей игре.

– Важно ли с этой точки зрения для команды экономить силы и стараться закончить матч, сыграв как можно меньше партий?

– Безусловно. Каждая дополнительная партия уменьшает наш запас сил. А нам на этом отрезке сезона необходимо играть максимально экономично.

– Какая из трёх партий матча с «Любляной» для вас стала самой напряжённой?

– Думаю, вторая партия. Соперник поддавил, и мы выиграли концовку лишь с разницей в три очка – было немножко нервозно, но мы с этим полностью справились.

– Грозным оружием «Зенита» стала подача. Была ли на неё сделана особая ставка?

– Да нет, чего-то особенного не было. У нас с этим достаточно свободно: тренер просто просил подавать свою подачу. Но во время игры вносились конкретные коррективы, акценты. Например, старались подавать в 18 номера, который слабее всех играл на приёме – такие установки были.

– «Зенит», являясь дебютантом Лиги чемпионов, остаётся в ней непобедимым. Предполагали перед стартом турнира, что всё будет складываться настолько успешно?

– Это пока лишь предварительный этап. Здесь наша задача одна – пройти дальше. И пока мы её выполняем. Ничего сверхъестественного не происходит.

– То есть и планировали пройти групповой этап без осечек?

– Думаю, да. Мы хотим выигрывать каждый матч.

– А какие задачи стоят перед командой на Лигу чемпионов?

– Руководство клуба поставило задачу – играть в финале. Будем идти к этому.

– В прошлом году созданный практически с нуля «Зенит» добился немалых успехов. Хватает ли команде куража и мотивации, чтобы во втором сезоне не сбавлять?

– Мотивации у нас хватает. Первые места ещё свободны (улыбается). Но сто процентов, что нам стало сложнее, потому что сейчас все настраиваются на нас, как на сильный матёрый клуб. Когда мы кого-то обыгрываем, это нормально, а если нас обыгрывают – молодцы, превзошли сильного соперника. Психологически командам играть против нас стало проще. А нам – сложнее.

– В Санкт-Петербурге полный порядок с командными видами спорта: есть футбольный «Зенит», хоккейный СКА. Хочется ли конкурировать с ними на спортивной карте города?

– Конечно, мы делаем максимум для того, чтобы выйти в лидеры питерского спорта. Было бы неплохо потеснить и футбольный «Зенит», и хоккейный СКА (улыбается).