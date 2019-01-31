Акция устрашения. Питерский «Зенит» разорвал словенцев на глазах у «Динамо»

Петербуржцы были вынуждены играть домашний матч Лиги чемпионов на выезде. Впрочем, словенцам это не помогло избежать разгрома.

Питерский «Зенит» приехал в Москву, чтобы провести два матча за четыре дня. Оба во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина, однако один на правах хозяев, а второй в качестве гостей. Дело в том, что в Санкт-Петербурге все подходящие для Лиги чемпионов арены оказались занятыми, поэтому «Зенит» вынужден был принимать словенский «АСХ Воллей» в столице.

Московские любители волейбола без поддержки российский клуб не оставили, тем более многие игроки «Зенита» раньше выступали за «Динамо». Конечно, в родном Питере дружина Александра Климкина могла рассчитывать на более активное поведение зрителей, но «АСХ Воллей» петербуржцы обязаны обыгрывать даже в пустом зале. Несмотря на упорный характер встречи в Словении, по подбору игроков «Зенит» сильнее в разы.

Оставалось это доказать на глазах московских болельщиков и игроков «Динамо».

Бывших не пощадил. Грозер помог «Зениту» одолеть «Фридрихсхафен» «Зенит» из Санкт-Петербурга продолжает побеждать в Лиге чемпионов. В матче с немцами было очень нервозно. Зато уже без тай-брейка.

Подача решает всё

Словенцы постарались ошеломить «Зенит» мощным началом, но быстро получили две пушечные подачи от Георга Грозера. Гости в дебюте встречи смотрелись здорово, но питерцы соперника не отпускали. Ореол Камехо после не лучшего приёма отыгрался от тройного блока, а следом Сергей Антипкин с помощью везения заработал очко на подаче. Команда из Любляны ответила шикарным блоком Петара Джирлича, в одиночку зачехлившего Грозера. Наставник «АКХ Воллей» взял тайм-аут, чтобы сбить прицел Камехо, но кубинец к тому моменту уже успел принести своей команде небольшой перевес – 11:9.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур



«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «АКХ Воллей» (Любляна, Словения) – 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

Развить успех подопечные Александра Климкина не смогли, а после попадания Андрии Вилимановича в линию с подачи лидерство вернулось к словенцам. Тем не менее, «Зенит» вовремя включился и решил вопрос в свою пользу, не доводя до нервной концовки. Антипкин выдал целую серию убойных подач, а Камехо здорово отработал на блоке. Уйти с неудобной расстановки гостям удалось только при счёте 16:22. А уже через пару минут команды отправились на перерыв – 25:19 в пользу российского клуба.

«Сборная Германии разозлила Грозера. А «Зениту» это только помогло» Игрок питерского «Зенита» Александр Волков уличил тренера соперника в провокации. Эффект был обратным – Грозер завёлся и похоронил немцев.

У «Зенита» нашёлся джокер

Начало второго сета ознаменовалось обменом ошибками. Команды дарили друг другу очки на подаче, а качество игры оставляло желать лучшего. Первым очнулся «Зенит». Александр Сафонов эффектно скинул мяч на сторону соперника, и тут же Грозер вывел петербуржцев вперёд. Словенцы, как и в первом сете, долго оказывали россиянам жёсткое сопротивление. Отличное впечатление в нападении производил 19-летний украинец Тимофей Полуян. В середине партии «Зенит» ушёл было в отрыв, но «АКХ Воллей» после ошибки соперников и видеопросмотра отставание ликвидировал – 16:16.

Было заметно, что словенцы завелись и почувствовали уверенность. Камехо упёрся в тройной блок, после чего Климкин взял тайм-аут и объяснил своим волейболистам, что так играть нельзя. Палочкой-выручалочкой для «Зенита» стала подача Евгения Сивожелеза, который для этого и появился на площадке. Получив небольшой перевес, петербуржцы успокоились и взяли контроль над ситуацией. Грозер едва не снёс сопернику голову, и тут же ошибка Йори Манты вывела «Зенита» на сетболы. Долго мучиться петербуржцы не стали и забрали себе второй сет – 25:22. Наш клуб сильно превосходил оппонентов по реализации атак, а также лучше играл на блоке.

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«Зенит» убегает и добивает

В третьей партии у «Зенита» на площадке остался Сивожелез, заменивший Лукаша Дивиша. Бывший игрок сборной России выглядел неубедительно, так что решение Климкина казалось очевидным. Начался сет с классных подач Камехо. Партнёры кубинца поддержали и уверенной поступью отправились к победе в матче.

Андрей Урнаут уже в первой половине сета использовал обе паузы, но изменить что-то не смог. Словенцы казались обескураженными и растерянными. У «Зенита» солировал Грозер, который помимо надёжности в нападении порадовал болельщиков и мощными подачами. Полезно играл и Сивожелез, полностью оправдывая свой выход на площадку.

В середине третьего сета Климкин заменил Антипкина на восстановившего после травмы Павла Панкова. На развитие событий эта рокировка никак не повлияла. «Зенит» хорошо защищался, смягчая львиную долю атак «АКХ Воллей», и достаточно быстро добрался до сетболов. Завершилась встреча ошибкой Вилимановича на подаче – 25:19 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» одержал четвёртую кряду победу в Лиге чемпионов и через две недели отправится в гости к французскому «Шомону» для борьбы за лидерство в группе. Сейчас же все мысли игроков и тренеров петербуржцев сосредоточены на матче с «Динамо» в Суперлиге. Бело-голубые внимательно следили за игрой будущего соперника, но объективно оценивать состояние команды на фоне словенцев трудно. Тем интереснее будет противостояние «Зенита» и «Динамо».