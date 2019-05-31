«Ждали Гончарову и Кошелеву». Как Россия расстроила турецких фанатов

К сожалению, к игре это отношения не имеет. Россиянки старались, но так и не смогли по-настоящему разозлить турецких болельщиков.

Организаторы Лиги наций неспроста поставили матч Турция – Россия на последний день этапа в Анкаре. Но на деле встреча с громкой вывеской превратилась в предсказуемый поединок между разными по классу командами.



Несмотря на отсутствие у российской команды главных звёзд, да и вообще всех лидеров, именно матч с нашей сборной вызвал у турецкой публики наибольший интерес. До аншлага было далеко, но уже за час до матча рядом с ареной чувствовалось оживление. К кассе постоянно подходили люди, а местные предприниматели развернули торговлю турецкой атрибутикой, закрепив её прямо на заборе.

«Россия победит Турцию»

Вообще не самая высокая посещаемость матчей в Анкаре во многом связана с отсутствием рекламы. По словам местных, о предстоящем этапе Лиги наций не было информации ни на улицах, ни по телевизору. В итоге в зале были в основном настоящие фанаты волейбола, которых в Анкаре, конечно, меньше, чем в Стамбуле, но тоже немало.



К слову, первый же турецкий болельщик, понимающий по-английски, легко назвал несколько российских волейболисток, а его друг Ченкер неожиданно спрогнозировал победу России в пяти сетах.

В душный зал болельщики заходить не торопились, а там в это время играли юные турецкие волейболистки, и каждая мечтала однажды сыграть на этой площадке в форме сборной Турции. Кто знает, возможно, у кого-то из этих девочек такой шанс будет.

Ласковый ад

К началу матча свободных мест на трибунах всё ещё было очень много, что, впрочем, не мешало собравшимся зрителям устроить мощную овацию стартовому составу своей команды, ведь практически каждая волейболистка сборной здесь самая настоящая звезда.

Первые розыгрыши сложились для домашней команды неудачно, и вот уже две тысячи болельщиков начинают свистеть на подаче россиянок.

Забегая вперёд, скажу, что по-настоящему вывести из себя турецких фанатов у волейболисток сборной России так и не получилось. Прекрасно понимая, что игра складывается по идеальному для них сценарию, болельщики относились к соперницам миролюбиво. Зрители громко поддерживали свою команду и эмоционально радовались успешным розыгрышам, но о традиционном турецком давлении на противника и речи не было.

Звёзды со всеми вытекающими

Во всех трёх партиях команды подходили к концовке с равным счётом, но не равными шансами. Отсутствие опыта и сыгранности ярче всего проявляется в решающей фазе сета, что наглядно продемонстрировал и матч с Турцией. Уже через полтора часа после стартового свистка болельщики поднялись со своих мест и стоя встретили уверенную победу хозяев. Александр Красильников взял видеоповтор по поводу заступа средней линии, но арбитры нарушения не увидели.

В полной мере ощутить любовь турок к своим волейболисткам можно было уже после матча. Около сотни болельщиков собрались у выхода со стадиона и под пристальным присмотром стюардов ждали своих кумиров. Каждая турецкая волейболистка, появлявшаяся на улице, была встречена аплодисментами и мольбами о фотографии.

Правда, сами турецкие игроки большого внимания болельщикам не оказывали. Кто-то проходил мимо, демонстративно разговаривая по телефону, а кто-то и вовсе пошёл к автобусу в обход коридора славы. Зато голод собравшихся до фотографий с красавицами волейболистками утолили россиянки.

Фото: volleyball.world

Турок Черкен, предсказывавший победу сборной России, сиял как медный пятак, показывая фотографию с Ефимовой. А мужчина постарше, узнав, что я из России, сначала показал большой палец, а затем спросил: «Ты же понимаешь, что все ждут турецких игроков?». Конечно, понимаю. Мы своих будем ждать в Екатеринбурге. И они уж точно не будут сбегать игнорировать болельщиков.