«Динамо» может остаться даже без бронзы. Нешуточные страсти в волейбольной Суперлиге

Не только в «золотой» серии волейбольной Суперлиги кипят нешуточные страсти. В мачтах за бронзу нервы тоже накалены до предела, и никто не хочет сдаваться. «Ленинградка» и «Динамо» доигрались до пятого матча.

Третий матч. Победа «Динамо»

Первый матч серии в Санкт-Петербурге для команды Александра Кашина начался с того, что травму получила одна из основных нападающих – Анастасия Чернова. Но это не выбило команду из колеи, нагрузку в нападении разделили между собой Валерия Романова и Анастасия Гарелик. Этого вполне хватило, чтобы держать хороший процент реализации атак выше (42 в первом сете и 47 – во втором) и забрать первые два сета.

Затем «Динамо» усилило подачу и отвело нападение «Ленинградки» от сетки, что облегчило работу блокирующим, и за три оставшихся партии москвички поставили 12 блоков. В этой встрече вообще отлично работал главный защитный козырь «Динамо». Особенно отличилась на блоке Виктория Пушина: из 19 командных блоков на её счету было девять. И в итоге гостьи одержали волевую победу, отыгравшись с 0:2. Бело-голубые были лучше соперниц по всем показателям: подача – 8:2, блок – 19:15, нападение – 39% эффективности против 37%. Всё это отразилось и на результате.

Четвёртый матч. Победа «Ленинградки»

После досадного проигрыша в третьем матче «Ленинградка» не только не опустила руки, но показала настоящий бойцовский характер в четвёртом. Чего только стоит продолжение игры Кутюковой после жёсткого столкновения с партнёршей по команде и рассечения губы. При этом Юлия закончила встречу с высокими показателями – как в атаке (52%), так и на приёме (73%).

Хозяйки площадки полностью владели ситуацией на протяжении всего мачта: в каждой партии «Ленинградка» обеспечивала себе задел, с которым доходила до конца сета. «Динамо» хоть и удавалось отрезками сравнивать счёт, но собственные ошибки, которых за весь матч набралось 23, не позволили зацепиться хотя бы за одну партию. И даже двукратное преимущество на блоке (12:6) и отличный приём (61% против 57%) не спасли команду Константина Ушакова от поражения в трёх сетах.

«Ленинградка» сыграла намного аккуратнее соперниц – всего восемь ошибок. Нападение также было на стороне девушек из северной столицы: 42% реализации против 36%. Итог – уверенная победа команды из Санкт-Петербурга. Жёлто-чёрные смогли сравнять счёт в серии – 2:2.

Так кто сильнее? Москва или Санкт-Петербург?

В противостоянии двух бомбардиров серии – Анастасии Гарелик и Ирины Капустиной – стабильнее смотрится диагональная «Ленинградки».

Белорусская нападающая играет без замен и продолжает держать уровень своей игры на высоте. По итогам третьего и четвёртого матча серии Гарелик вновь была лучшей в составе жёлто-чёрных. В первом питерском матче она реализовала 19 атак из 45 (42%), во втором – 12 из 37 (32%).

Ирина Капустина же не всегда начинает в основе, и по ходу встречи её порой меняют. Первую игру в Санкт-Петербурге доигровщица начинала на замене, но именно её выход во многом помог столичной команде добиться успеха. Ирина забила 14 из 38 (37%), но главное – отлично подавала в пятой партии. Именно после её серии подач москвички ушли в отрыв (8:2 после 4:2). Второй матч в северной столице Капустина отыграла полностью. И вместе с Наталией Гончаровой стала самой результативной в составе бело-голубых.

Наталья Гончарова Фото: leningradka.spb.ru

На фоне усталости порой заметна потеря концентрации и как следствие большое количество ошибок у обеих команд. Особенно ярко это проявилось в четвёртом матче. Но в пятой игре будет ещё тяжелее. Не исключено, что выиграет та команда, которая допустит меньше собственного брака.

Теперь серия возвращается в Москву, где 29 апреля и состоится решающий матч, который и определит обладательниц бронзовых медалей.