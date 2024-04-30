Волейбольный «Зенит» в матче от второго чемпионства подряд. Что им помешает?

В волейбольном финале встречаются «Динамо Москва» и «Зенит-Казань». Третий матч в серии до трёх побед пройдёт в столице России.

В отличие от женских страстей, в мужской части сетки всё куда спокойнее: «Белогорье» с новым тренером Александром Волковым взяло первую за восемь лет медаль в трёхсерийном формате с новоуренгойским «Факелом».

«Зенит» идёт тем же курсом, уже дважды обыграв соперников в Казани: 3:0 в первом матче и 3:1 – во втором.

В противостоянии двух диагональных пока выигрывает Цветан Соколов. Хотя у казанцев и нет цели грузить 35-летнюю легенду второй зоны. Скорее, Майка Кристенсон пасует ему сложные и важные мячи – команде комфортно, если у него до 50% в атаке. Всегда есть края и центр, куда американец пасует не реже. Если в первом матче отличился Сэм Деру с 11 очками (47% реализации), то во втором заиграл Дмитрий Волков при 17 набранных (47%). Центральные Артём Вольвич и Алексей Кононов также набирают не ниже 60% в атаке и отлично стягивают на себя блок.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

Подстраховать Михайлова есть кому.

В «Динамо» же на болгарина грузят большинство командных атак (60 за два матча), потому что в отсутствие Ярослава Подлесных Денис Богдан может «поплыть»: в первой игре он организовал всего 7 из 27 атак (26% реализации). Во второй встрече процент подрос до 50 – как у всей команды в целом: при 48% москвичи зацепили партию.

Даже несмотря на приём: тот победный сет они взяли с 18% позитивного, когда «Зенит» регулярно держал под 50%. В этом заслуга Павла Панкова, который выкручивал в атаке до 50-60%. Хотя низкие проценты не давали организовать первый темп: на троих – Илья Власов, Дмитрий Жук, Максим Белогорцев – динамовцы оформили всего девять атак.

Цветан Соколов Фото: vcdynamo.ru

Не лучше дела обстояли и на блоке: «Зениту» в сумме удалось 26 раз поймать атаку соперников, когда «Динамо» чехлило только 12.

Отодвинуть приём и затруднить нападение соперников у динамовцев также не получилось, хотя во втором матче они попытались обострить свою подачу: заколотили четыре эйса против одного у казанцев. Но преимущество здесь почти не повлияло на картину в целом.

Уже исторически – а мы помним прошлогоднюю финальную серию – «Динамо» вгрызается в соперника на своей площадке. В сезоне-2022/2023 в третьем матче серии они вели 2:0 по сетам, но следом проиграли три партии и золото ЧР. Посмотрим, что будет в этом.