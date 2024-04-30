Счёт в серии 2-0 за Казанью.

«Динамо» пытается остаться в чемпионской гонке, но «Зенит» хочет взять титул сегодня. LIVE

Всем привет! Сегодня, 30 апреля, топы волейбольного ЧР сыграют третий матч и, возможно, разыграют титул Суперлиги сезона-2023/2024!

Начало матча – в 18:00 мск. Мы проведём текстовую трансляцию! Залетай к нам! ❤️

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