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Финал чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024: Динамо из Москвы принимает Зенит из Казани

«Динамо» пытается остаться в чемпионской гонке, но «Зенит» хочет взять титул сегодня. LIVE
София Колодкина
МВК «Динамо М»
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Счёт в серии 2-0 за Казанью.

Всем привет! Сегодня, 30 апреля, топы волейбольного ЧР сыграют третий матч и, возможно, разыграют титул Суперлиги сезона-2023/2024!

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
1-я партия
0 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

Начало матча – в 18:00 мск. Мы проведём текстовую трансляцию! Залетай к нам! ❤️

Попытались разобраться в слабых местах москвичей:
Волейбольный «Зенит» в матче от второго чемпионства подряд. Что им помешает?
Волейбольный «Зенит» в матче от второго чемпионства подряд. Что им помешает?

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Live София Колодкина

2:1. На подаче Романа Романовского казанцы вышли вперёд с мини-брейком: заблокировали разок.

18:00 София Колодкина

Минутная готовность!

17:45 София Колодкина

Тренер казанцев Алексей Вербов:

«Думаю, сегодня игра всем понравилась. Ребята потратили уйму сил и эмоций — не только мы, конечно. Хотя мне кажется, что мы более эмоциональная команда, чем «Динамо». Они всё-таки более спокойные. Нас иногда кураж поедает. Когда сваливаешься на эмоции, немножко теряется контроль над техникой, тактикой. Помню пять-шесть моментов, когда по тактике мы делали не то, о чём договаривались. Нужно играть с куражом, но дисциплинированно».
17:44 София Колодкина

Главный тренер москвичей Константин Брянский:

«Если исключить начало первой партии, где допустили ряд совершенно ненужных ошибок, этот матч получился у нас значительно лучше. Вообще многое получалось. Вы видите, как игроки с обеих сторон отдаются на площадке, сколько было роскошных розыгрышей. Все ребята молодцы, никаких претензий к ним нет. Да, где-то не хватило, чуть больше везения на стороне соперника, но парни стараются. Нет смысла говорить о каких-то повреждениях игроков. Это финал. Мы хотим вернуться в Казань и выиграть золотые медали. Приложим для этого все силы».
17:41 София Колодкина

Всем привет! Начнём уже через 20 минут. А парни уже!

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Новости. Волейбол
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