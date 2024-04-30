«Динамо» пытается остаться в чемпионской гонке, но «Зенит» хочет взять титул сегодня. LIVE
Счёт в серии 2-0 за Казанью.
Всем привет! Сегодня, 30 апреля, топы волейбольного ЧР сыграют третий матч и, возможно, разыграют титул Суперлиги сезона-2023/2024!
Начало матча – в 18:00 мск. Мы проведём текстовую трансляцию! Залетай к нам! ❤️
Попытались разобраться в слабых местах москвичей:
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Live София Колодкина
2:1. На подаче Романа Романовского казанцы вышли вперёд с мини-брейком: заблокировали разок.
18:00 София Колодкина
Минутная готовность!
17:45 София Колодкина
Тренер казанцев Алексей Вербов:
«Думаю, сегодня игра всем понравилась. Ребята потратили уйму сил и эмоций — не только мы, конечно. Хотя мне кажется, что мы более эмоциональная команда, чем «Динамо». Они всё-таки более спокойные. Нас иногда кураж поедает. Когда сваливаешься на эмоции, немножко теряется контроль над техникой, тактикой. Помню пять-шесть моментов, когда по тактике мы делали не то, о чём договаривались. Нужно играть с куражом, но дисциплинированно».
17:44 София Колодкина
Главный тренер москвичей Константин Брянский:
«Если исключить начало первой партии, где допустили ряд совершенно ненужных ошибок, этот матч получился у нас значительно лучше. Вообще многое получалось. Вы видите, как игроки с обеих сторон отдаются на площадке, сколько было роскошных розыгрышей. Все ребята молодцы, никаких претензий к ним нет. Да, где-то не хватило, чуть больше везения на стороне соперника, но парни стараются. Нет смысла говорить о каких-то повреждениях игроков. Это финал. Мы хотим вернуться в Казань и выиграть золотые медали. Приложим для этого все силы».
17:41 София Колодкина
Всем привет! Начнём уже через 20 минут. А парни уже!
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