«Звезда Югры» стала победителем Молодёжной лиги ЧР

В Нижневартовске завершился финальный этап Молодёжной лиги чемпионата России среди мужских команд. Победу за два тура до окончания соревнований одержала «Звезда Югры» из Сургута. Серебряные медали завоевали волейболисты местного «Университета», а замкнуло тройку призёров московское «Динамо-Олимп».

Мужчины. Чемпионат России. Молодёжная лига

Финал за 1-6-е места. Второй этап. Нижневартовск

Десятый тур

«Звезда Югры» (Сургут) — «Динамо-Олимп» (Москва) — 0:3 (20:25, 20:25, 20:25).

«Кузбасс-2» (Кемерово) — «СДЮШОР-Локомотив-2» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 15:25, 18:25).

«Университет» (Нижневартовск) — «Прикамье-2» (Пермь) — 3:1 (25:22, 25:17, 22:25, 25:17).