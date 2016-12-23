Стали известны пары 1/16 финала женского Кубка ЕКВ

22 декабря подошла к концу стадия 1/32 финала женского Кубка ЕКВ и стали известны все пары 1/16 финала. Соперником казанского «Динамо» стал чешский «Оломоуц». Матчи пройдут в январе 2016 года.«Виести Сало» (Финляндия) — «Хамеенлинна» (Финляндия).«Бусто Арсицио» (Италия) — «Марица» (Болгария).«Единство Стара-Пазова» (Сербия) — «Линамар» (Венгрия).«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Поми Казальмаджоре» (Италия).«Кальцит» (Словения) — «Браник» (Словения).«Бимал Единство» (Босния и Герцеговина) — «Хапоэль Кфар-Саба» (Израиль).«Кохила» (Эстония) — «Штутгарт» (Германия).«Химик» (Украина) — «Тарговиште» (Румыния).«Галатасарай» (Турция) — «Франш-Монтань» (Швейцария).«Динамо-Казань» (Россия) — «Оломоуц» (Чехия).«Лодзь» (Польша) — «Лука Бар» (Черногория).«Безье» (Франция) — «Дюдинген» (Швейцария).