Старцева: испытала стресс, когда меня не взяли на ОИ, я шла к Играм многие годы

Связующая казанского «Динамо» и сборной Россиирассказала, как восприняла решение главного тренера национальной командыне включить её в состав на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.«Это было решение главного тренера. И всё. Меня вызвали к нему и сказали: „Женя, ты едешь домой“. Всё. Был ли стресс от услышанного? Да, конечно. Я шла к Олимпиаде многие годы…Сейчас я хочу думать о клубном чемпионате на 100 процентов и не отвлекаться на мысли о том, что будет дальше. Прошло совсем мало времени, и на самом деле это было очень тяжело меня. Я в сборной шла к этому не один год, я провела там всё лето, у меня не было отпуска. А за два дня до вылета меня отправили домой…. Раз тренер так решил, значит, так было нужно», — цитирует Старцеву «Р-Спорт».