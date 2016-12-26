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175 лет назад 2016
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Голотов: готов ли «Енисей» к «Финалу четырёх» тактически, покажет игра

26 декабря 2016, понедельник. 23:56. Волейбол
Главный тренер женского волейбольного клуба «Енисей» (Красноярск) Сергей Голотов рассказал о готовности команды к «Финалу четырёх» Кубка России, где его подопечные сыграют впервые.

«У нас в составе есть игроки, для которых этот Кубок уже не первый и, надеюсь, не последний. Но также есть игроки, которым раз в жизни выпадает такая честь – сыграть в «Финале четырёх» Кубка России. Думаю, что мы будем стараться.

Да, травмы были. Но сейчас мы на 99,9% готовы физически. А готовы ли мы тактически – это покажет игра», — приводит слова Голотова официальный сайт казанского «Динамо».
Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо-Казань" Сообщить об ошибке
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«Динамо» (Москва)
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