Голотов: готов ли «Енисей» к «Финалу четырёх» тактически, покажет игра

Главный тренер женского волейбольного клуба «Енисей» (Красноярск)рассказал о готовности команды к «Финалу четырёх» Кубка России, где его подопечные сыграют впервые.«У нас в составе есть игроки, для которых этот Кубок уже не первый и, надеюсь, не последний. Но также есть игроки, которым раз в жизни выпадает такая честь – сыграть в «Финале четырёх» Кубка России. Думаю, что мы будем стараться.Да, травмы были. Но сейчас мы на 99,9% готовы физически. А готовы ли мы тактически – это покажет игра», — приводит слова Голотова официальный сайт казанского «Динамо».