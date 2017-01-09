Гребенников: содержанием игры «Урала» с «Белогорьем» я доволен

Главный тренер «Урала»прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Белогорья» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Могу сказать, что содержанием игры своей команды сегодня я доволен. К чему мы сегодня готовились, то у нас и получилось. Но сегодня «Белогорье» просто было сильнее. У них вернулся Мусэрский. Но и мы играли с вдохновением. Эмоциональный фон команды мне понравился. Что не получилось, мы будем разбирать. А настрой был хороший, мастерства у нас хватило, можно было выиграть и эту игру», — приводит слова Гребенникова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.