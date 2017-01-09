Брянский: «НОВА» только начинает привыкать к залу, по сути, играем на выезде

Главный тренер «НОВЫ»прокомментировал поражение от «Югры-Самотлора» (2:3) в домашнем матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новокуйбышевская «НОВА» проводила первый матч в Самаре.«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков: замечательно поддерживали нас! Сегодняшняя игра была сложная. Впрочем, с «Самотлором» почти всегда так – цепкая команда, хорошая. А у нас не всё получилось, возможно, из-за того, что рано поверили в победу и потому провалились даже на простых мячах. Когда опомнились, уже, к сожалению, было поздно — команда «Самотлора» набрала ход. В итоге всё вылилось в пятую партию, а она превратилась в «качели», которые и решили исход матча.Мы провели в этом зале две тренировки накануне и одну утреннюю сегодня. Можно сказать, что этот матч обе команды играли в гостях. Глобальное отличие этого зала от «Октана» в том, что нам здесь не совсем привычно – не так, как в Новокуйбышевске. Мы только начинаем привыкать к залу, и, по сути дела, получается, что играем на выезде. Хотя общее впечатление от зала хорошее, много болельщиков. Это означает, что волейбол Самаре интересен, нужен. Кстати, спасибо новокуйбышевским болельщикам, которые преодолели расстояние, чтобы нас поддержать. Матч с казанским «Зенитом» тоже пройдёт здесь. А тренироваться и жить команда пока будет по-прежнему в Новокуйбышевске. В середине сезона изменить существующее положение дел очень сложно», — приводит слова Брянского официальный сайт «НОВЫ».