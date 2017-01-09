Лучшим бомбардиром 14-го тура ЧР стал Титич из «Югры-Самотлор»

Всероссийская федерация волейбола подвела итоги 14-го тура мужской Суперлиги, определив список лучших игроков по трём основным статистическим номинациям: набранные очки, очки на блоке, очки с подачи.
Лучшим бомбардиром стал Андрей Титич из «Югры-Самотлор», набравший 26 очков. По 5 очков на блоке заработали Владимир Съемщиков из «НОВЫ» и Сергей Червяков из новосибирского «Локомотива». Одноклубник последнего Сергей Савин набрал 6 очков на подаче.
Бомбардиры
26 – Титич («Югра-Самотлор»)
23 – Захаров («Югра-Самотлор»)
23 – Савин («Локомотив» Нс)
20 – Макаренко («НОВА»)
20 – Чефранов («Газпром-Югра»)
18 – Алексеев («НОВА»)
Блок
5 – Съемщиков («НОВА»)
5 – Червяков («Локомотив» Нс)
4 – Апаликов («Кузбасс»)
4 – Брджович («Газпром-Югра»)
4 – Титич («Югра-Самотлор»)
4 – Хильченко («Динамо-ЛО»)
Подача
6 – Савин («Локомотив» Нс)
5 – Жось («Енисей»)
4 – Макаренко («НОВА»)
4 – Михайлов («Зенит»)
3 – Антипкин («Динамо» М)
3 – Апаликов («Кузбасс»)
3 – Ащев («Зенит»)
3 – Чефранов («Газпром-Югра»).