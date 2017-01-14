Г. Братоев: большинство игроков «Щецина» пьют перед матчами и развлекаются

Болгарский связующийрассказал, почему подал иск в спортивный арбитраж Международной федерации волейбола на польский клуб «Щецин», за который выступал в начале сезона-2016/17.«Я обратился в суд, потому что клуб попытался расторгнуть со мной контракт, не заплатив мне. Они представили ложную информацию. Вскоре FIVB вынесет вердикт по этому делу. Такие клубы, как „Щецин“, очерняют репутацию чемпионата Польши, это абсолютно непрофессиональный клуб.Почему я не вписался в команду? Я не смог найти общий язык с некоторыми одноклубниками, например, с теми, кто пил перед игрой. В команде есть всего несколько профессионалов, а остальные там для того, чтобы пить и развлекаться», — приводит слова Братоева Sportowe Fakty.