Константинов: такие победы, как «Локомотива» над «ФАКЕЛом», очень сладкие

Главный тренер новосибирского «Локомотива»прокомментировал домашнюю победу своей команды над новоуренгойским «ФАКЕЛом» (3:2) в матче 15-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги, в котором хозяева площадки уступали по сетам со счётом 0:2.«Я ожидал тяжёлой игры, потому что не так просто играть практически подряд три матча с одним и тем же соперником и легко выигрывать, а также выходить с запредельным настроем. Поэтому такой результат – для меня не сюрприз. Нам надо было сегодня «завестись», мы слишком просто проиграли две партии, что называется, бездушно, ждали, когда они начнут ошибаться, не действовали сами. В третьей партии разозлились, поняли, что отступать некуда. Нужно было перехватить инициативу, я верил, что это произойдёт, и если мы выиграем третий сет, то выиграем и матч. Так и произошло в итоге. Сработали замены, все, кто вышел со скамейки, так или иначе помогли сделать результат. Хочу сказать, что такие победы очень сладкие, они приносят даже больше удовлетворения, чем лёгкие победы, потому что в таких играх у команды проявляется характер, и ребята растут над собой», — приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».