Чередник: подача «Зенита» всегда доставляет много хлопот

Главный тренер «Енисея»прокомментировал домашнее поражение от казанского «Зенита» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Какая была установка на игру? Какая может быть установка с такими командами? Выдать максимально, что можно, играть спокойно и уверенно, по возможности навязать борьбу и, наверное, до конца верить в себя.Подача «Зенита» всегда доставляет много хлопот, не только Леон, они все сегодня хорошо отподавались, в принципе, как и обычно, ничего нового. Может быть, на 1-2 подачи больше потеряли, чем если бы играли дома, но Казань всегда отличалась и отличается своей мощью на подаче», — приводит слова Чередника официальный сайт «Енисея».