Мужская сборная России по волейболу квалифицировалась на ЧЕ-2017 (U19)

Мужская сборная России по волейболу в третьем туре второго отборочного раунда чемпионата Европы (U19) в трёх партиях взяла верх над командой Греции. Самыми результативными в составе россиян стали доигровщик Владислав Спиридонов и диагональный Станислав Антонов, набравшие по 15 очков.
Выиграв три матча из трёх (у Испании, Израиля и Греции), россияне квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдёт в Венгрии и Словакии с 22 по 30 апреля 2017 года.
Чемпионат Европы (U19). Мужчины. Второй квалификационный раунд. Группа В. Третий тур
Россия – Греция – 3:0 (25:23, 25:15, 25:23).