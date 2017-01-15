Мужская сборная России по волейболу квалифицировалась на ЧЕ-2017 (U19)

Мужская сборная России по волейболу в третьем туре второго отборочного раунда чемпионата Европы (U19) в трёх партиях взяла верх над командой Греции. Самыми результативными в составе россиян стали доигровщики диагональный, набравшие по 15 очков.Выиграв три матча из трёх (у Испании, Израиля и Греции), россияне квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдёт в Венгрии и Словакии с 22 по 30 апреля 2017 года.Россия – Греция – 3:0 (25:23, 25:15, 25:23).