Лазневой: Горбачёва на матч с «Заречьем» вышла с температурой 38

Старший тренер «Ленинградки»прокомментировал поражение от «Заречья-Одинцово» в матче 12-го тура чемпионата России со счётом 1:3 (19:25, 25:21, 21:25, 22:25).«Нас «пошатнуло» отсутствие основного принимающего: Вика Горбачёва вышла играть с температурой 38. Первые две партии ещё смогла, а затем здоровье не позволило. Впрочем, это не оправдывает наших ошибок на подачах, вообще собственных ошибок было чересчур много. Тем более для домашнего зала. Концовку матча отыграли достаточно хорошо. На блоке, в защите очень сложные мячи доставали. В конце четвёртой партии дала о себе знать усталость. Будем над этим работать», — цитирует Лазневого официальный сайт клуба.