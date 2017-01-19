«Белогорье» проиграло «Перудже» на тай-брейке в матче Лиги чемпионов

Белгородское «Белогорье» потерпело поражение на тай-брейке в матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов с «Перуджей». Команды показали равную борьбу, что привело к логичному тай-брейку, в котором сильнее оказались хозяева площадки.На данный момент «Белогорье» занимает в таблице 2-е место, «Перуджа» находится на первой строчке. В 5-м туре «Белогорье» снова встретится с «Перуджей», но уже у себя дома. Матч состоится 1 февраля.Мужчины. Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур«Перуджа» (Италия) — «Белогорье» (Россия) — 3:2 (11:25, 25:14, 31:29, 18:25, 15:13).