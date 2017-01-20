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175 лет назад 2016
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Кошкин: все волейболистки «Енисея» сыграли здорово, никто не выпадал

20 января 2017, пятница. 14:10. Волейбол
Исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал победу над «Сахалином» в 13-м туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

«Сахалин» сейчас на ходу, и последние результаты подтверждают это — выиграли у «Протона», с «Уралочкой» очень хорошая игра была. Может быть, не настроились, но сегодня игра была приличного уровня, было много доигровок, хороших подач, блоков, обе команды достойно боролись.

У нас играет команда, выигрывает команда. Все девчонки сыграли здорово, никто не выпадал, настоящая командная игра и командная победа», — цитирует Кошкина официальный сайт ВФВ.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Енисей ЖВК Протон ЖВК Сахалин ЖВК Уралочка-НТМК
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