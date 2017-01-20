Кошкин: все волейболистки «Енисея» сыграли здорово, никто не выпадал

Исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал победу над «Сахалином» в 13-м туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).
«Сахалин» сейчас на ходу, и последние результаты подтверждают это — выиграли у «Протона», с «Уралочкой» очень хорошая игра была. Может быть, не настроились, но сегодня игра была приличного уровня, было много доигровок, хороших подач, блоков, обе команды достойно боролись.
У нас играет команда, выигрывает команда. Все девчонки сыграли здорово, никто не выпадал, настоящая командная игра и командная победа», — цитирует Кошкина официальный сайт ВФВ.