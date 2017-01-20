Кошкин: все волейболистки «Енисея» сыграли здорово, никто не выпадал

Исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея»прокомментировал победу над «Сахалином» в 13-м туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).«Сахалин» сейчас на ходу, и последние результаты подтверждают это — выиграли у «Протона», с «Уралочкой» очень хорошая игра была. Может быть, не настроились, но сегодня игра была приличного уровня, было много доигровок, хороших подач, блоков, обе команды достойно боролись.У нас играет команда, выигрывает команда. Все девчонки сыграли здорово, никто не выпадал, настоящая командная игра и командная победа», — цитирует Кошкина официальный сайт ВФВ.