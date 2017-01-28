Ярёменко: не так важен спортивный результат «Динамо», как существование клуба

Краснодарское «Динамо» бойкотировало домашний матч 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание спонсоров и руководства Краснодарского края к финансовым проблемам, и получило техническое поражение (0:3). Игроки мужской и женской команд клуба не получают зарплату на протяжении семи месяцев, то есть с начала текущего сезона. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ)прокомментировал возможные санкции к клубу со стороны ВФВ.«В положении всё оговорено: неявка на игру не предусматривает штрафных санкций. „Динамо“ получило, соответственно, результат 0:3, и в нашем регламенте после нескольких таких неявок клубу может грозить дисквалификация, снятие с чемпионата России с соответствующими штрафными санкциями. На сегодняшний день это просто неявка на игру. Нам хотелось бы, чтобы этот проступок действительно привлёк внимание руководства края и спонсоров, чтобы команда сохранилась. Сейчас уже не столько важен спортивный результат одной или двух игр, как существование клуба.Это ситуация не сегодняшнего дня, о финансовых проблемах клуба известно почти на протяжении всего сезона, поэтому чем-то сногсшибательным это не является. Пока рассматривать нечего, команде автоматически будет засчитано поражение. Надо рассматривать какие-то шаги, чтобы сохранить клуб, насколько возможно, решить его финансовые проблемы», — приводит слов Ярёменко «Р-Спорт».