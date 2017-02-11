«Енисей» дома победил «НОВУ» в 19-м туре мужского чемпионата России

Красноярский «Енисей» в матче 19-го тура мужского чемпионата России на своей площадке оказался сильнее «НОВЫ» со счётом 3:0. Подопечныеодержали седьмую победу и поднялись на девятое место в турнирной таблице, а коллективпотерпел 11-е поражение и остался на восьмой позиции.В следующем туре «Енисей» сыграет с «Динамо» из Ленинградской области, а «НОВА» встретится с «Белогорьем».«Енисей» (Красноярск) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).