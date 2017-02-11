Чередник: «Енисей» взял достойный реванш за гостевое поражение от «НОВЫ»

Главный тренер «Енисея»прокомментировал победу команды над «НОВОЙ» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (3:0).«Мы взяли своеобразный реванш за гостевое поражение. Достойная игра, достойный реванш. Игра показала, что двойная замена Диас — Воронков была нужна команде в достаточно сложный момент, у Диаса было немного волнения, в третьей партии он начал, если можно так сказать, «подхалтуривать» на передаче. Филиппа давно не видел в такой хорошей форме, он молодец. Надеемся, оставшиеся игры он проведёт на таком же уровне. Спиридонов безоговорочно сегодня сыграл на своём уровне, Мочалова тоже могу отметить», — приводит слова Чередника официальный сайт «Енисея».