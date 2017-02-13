Панков: многие наши клубы не смогут летать за границу в рамках ЧР

Главный тренер клуба «Заречье-Одинцово»высказал своё мнение о возможном расширении женского чемпионата России по волейболу за счёт иностранных клубов: «Волеро» (Швейцария), «Рабита» и «Азеррейл» (оба – Азербайджан).«Это здорово, только мы не можем туда поехать. У нас нет финансовой возможности летать за границу в рамках национального чемпионата. Многие наши клубы не потянут. Или же эти иностранные клубы будут принимать нас всё время здесь, то есть играть на наших площадках. Что касается уровня лиги, то это шикарно. Клубы Азербайджана, „Волеро“ поднимут уровень соревнований», — приводит слова Панкова «Р-Спорт».