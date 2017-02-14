Кузнецов: хотелось реабилитироваться за невыход на матч с «Енисеем»

Капитан краснодарского «Динамо»прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в 19-м туре чемпионата России со счётом 3:0 (28:26, 25:18, 25:19). В конце января краснодарская команда не вышла на матч 17-го тура с красноярским «Енисеем», чтобы обратить внимание на финансовые проблемы в клубе.«Хотелось в первую очередь реабилитироваться перед болельщиками за невыход на прошлую игру, а также поздравить болельщиков и команду с победой», — цитирует Кузнецова официальный сайт краснодарского клуба.