Маричев: большую часть матча не делали замен, чтобы не поломать игру

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над турецким «Стамбулом ББСК» в пятом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 27:25). Российская команда гарантировала себе место в плей-офф соревнований.«На каждый матч выстраивается тактика. В этой игре мы постоянно вели в первой и второй партиях, поэтому замены не нужны были. Мы не меняли состав, чтобы не поломать игру. Поэтому большую часть матча играли без замен.Две партии всё складывалось по нашему сценарию. Когда был большой отрыв, мы позволяли себе немного расслабиться. Тем не менее концовку проводили на должном уровне. Ребята собирались в нужный момент, это главное. Результатом я доволен, матч с турецким клубом был очень важным в турнирном плане», — цитирует Маричева «Р-Спорт».