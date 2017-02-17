Мискевич продлил контракт с итальянской «Сорой»

Команда итальянской Серии А1 «Сора» продлила контракт с диагональным сборной Беларуси, сообщает World of Volley. Дебютант высшей итальянской лиги занимает предпоследнее место в турнирной таблице, однако белорусский волейболист играет там одну из ведущих ролей. Так, несмотря на то что «Сора» уступила в 23-м туре «Милану» (2:3), именно Мискевич стал лучшим бомбардиром тура.Мискевич перебрался в Италию из «Строителя» летом 2016 года, подписав однолетний контракт. Теперь он задержится в итальянском чемпионате минимум ещё на один сезон.