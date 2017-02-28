Косарев: в матче с «Кнаком» «Белогорью» нужно будет выложиться по полной

Старший тренер «Белогорья»поделился ожиданиями от матча с бельгийским «Кнаком» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Белгороде 1 марта.«Победа — единственный результат, который нас обрадует. Мы неплохо играем в чемпионате России. В Лиге чемпионов нужно показать игру такого же уровня. Мы знаем, что „Кнак“ может доставить немало проблем соперникам. Именно поэтому нам нужно будет выложиться по полной. Нам нужно победить, чтобы получить заряд энергии перед плей-офф», — цитирует Косарева официальный сайт ЕКВ.