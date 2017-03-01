«ФАКЕЛ» сыграет с «Галатасараем» в полуфинале Кубка вызова

Турецкий «Галатасарай» в ответном матче четвертьфинала мужского Кубка вызова на своей площадке уверенно переиграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Первая встреча также завершилась в трёх партиях в пользу команды из Стамбула, которая в полуфинале сыграет с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».Другой турецкий клуб «Зираат Банкасы» повторно переиграл голландское «Динамо Драйсма» и за выход в финал поспорит с французским «Шомоном».«Зираат Банкасы» (Турция) — «Драйсма Динамо» (Нидерланды) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21)3:1.«Галатасарай» (Турция) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 3:0 (27:25, 25:19, 25:17)3:0.