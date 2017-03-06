Керминен: суперзвездой себя не чувствую, просто пытаюсь играть в волейбол в РФ

Либеро кемеровского «Кузбасса»прокомментировал победу над новокуйбышевской «НОВОЙ» в матче 22-го тура чемпионата России со счётом 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:18) и рассказал, как реагирует на повышенное внимание к своей персоне.«Эмоциональная игра, мы знали, что они играют хорошо, неплохо подают. У нас были определённые проблемы. Но в концовках сетов оба наших диагональных мощно подавали подачу. Действительно хорошая игра, мне понравилась. Отличная атмосфера в зале, и я хочу сказать спасибо болельщикам за это.С моей ногой никаких проблем, я в отличных кондициях. Очень здорово, что финское телевидение было здесь. Посмотрели хороший волейбол.Чувствую ли себя суперзвездой? Нет, я Лаури Керминен, пытаюсь играть в волейбол в России», — цитирует Керминена официальный сайт ВФВ.