Брянский: реализовать ключевые доигровки в концовке у «НОВЫ» не получалось

Главный тренер «НОВЫ»прокомментировал поражение своих подопечных от новоуренгойского «ФАКЕЛА» со счётом 0:3 в матче 23-го тура мужской Суперлиги чемпионата России по волейболу.«Мы поднимали сегодня очень много мячей, играли в какие-то моменты очень ярко, но вот реализовать некоторые ключевые доигровки в концовке не получалось. По ходу матча пришлось поменять практически полностью состав. Та конфигурация состава, которая была в третьей партии, показала наиболее внятную и интересную игру. К сожалению, расстроили Алексеев и Болдырев. От этих игроков я ожидаю большего.Хотелось бы отметить команду соперника. Она очень перспективная. На той стороне стояло будущее нашей сборной, поэтому играть с такой командой вдвойне интересней и приятней», — приводит слова Брянского официальный сайт ВФВ.