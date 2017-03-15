Руссо: «Кнак» сыграл с «Зенитом» лучше, чем я мог мечтать

Главный тренер бельгийского «Кнака“прокомментировал поражение от казанского „Зенита“ в первом матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов со счётом 0:3 (23:25, 19:25, 18:25). Ответная встреча пройдёт в Казани 22 марта.»Я уверен, что зрители сегодня остались довольны настоящим волейбольным праздником. Моя команда не разочаровала. Учитывая обстоятельства, могу сказать, что мы сыграли лучше, чем я мог мечтать", — приводит слова Руссо официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.