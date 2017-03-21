Ушаков: видно, что волейболистки «Динамо-Краснодар» не выкладываются

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал победу над «Сахалином» на старте турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:1 (25:22, 13:25, 25:14, 25:20).«Я доволен тем, что мы добились положительного результата, по игре же давать оценку мне сложно. Видно, что мы не выкладываемся, не думаем, что мы должны делать на площадке. Из-за этого у нас возникают проблемы. Мне кажется, что мы не настроились на эту встречу до конца. Нас ждут три игры, и игроки уже гадают наперёд, как не устать, чтобы сыграть на следующий день, начинают беречь силы. Из-за этого мы чуть не поплатились. У каждого игрока есть имя, ниже которого опускаться нельзя. Мы выиграли, потому что хорошо начали действовать в защите. Заработал у нас блок, и мы вернулись в игру. А сил нам должно хватить, ведь мы готовились к этим встречам, тренировались», — цитирует Ушакова официальный сайт «Динамо».