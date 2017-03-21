Панков: если бы «Заречье-Одинцово» не взяло третий сет, то точно проиграло бы

Главный тренер «Заречья-Одинцово»поделился впечатлениями после победы над «Протоном» из Саратовской области в первом матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 26:24, 25:16).«Протон» — добротная команда, но не всегда играет хорошо. Мы, в принципе, также. Но при этом всегда настраиваемся на этого соперника, потому как часто идём рядом в турнире. Сегодня у нас не всё получалось, хорошо сыграли в первой партии, расслабились во второй, к сожалению. Если бы в третьем сете нам не удалось выиграть, то мы проиграли бы точно. В четвёртой соперник действовал уже слабо, а мы добивали его.Считаю, что «Протон» прежде всего хорош нападением. Всё-таки Анна Макарова, Мария Халецкая, Ели Уаттара — силовые игроки. Но у Уаттары не всё получалось сегодня. Первый темп, Екатерина Енина, просто забивала «гвоздя», как мы говорим по-простому, била мужским ударом с большой высоты. Как только мы сбивали приём, всё сразу упрощалось, решали вопрос с блокированием, защитой и контратакой», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.