Саммелвуо: в плей-офф «Кузбассу» нужно показывать другой уровень игры

Главный тренер кемеровского «Кузбасса»оценил причины неудачи своей команды в матче 25-го тура мужского чемпионата России с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ», в котором его подопечные уступили со счётом 0:3.«Хочу прежде всего поздравить «ФАКЕЛ» — они добыли важную для них победу. Что касается нашей игры, мы не могли забить свои атаки, много ошибались, особенно в первой и третьей партиях. В первой партии мы практически не играли в волейбол, хотя, конечно, всегда есть соперник.Я всё равно считаю, что нам иногда нужны такие поражения. Мы хотим быть лучше, нам нужно посмотреть, что и как мы сделали в этой игре. У нас впереди ещё одна игра, потом начнётся плей-офф. И в нём нам нужно показывать другой уровень игры, чем тот, который был в матче с „ФАКЕЛОМ“, — приводит слова Саммелвуо официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.