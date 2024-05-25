«Сейчас нет международных турниров. Какой-никакой новый опыт». Волков — об «Аль-Райане»

29-летний доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков рассказал, как принял решение выступить за «Аль-Райан», вместе с которым стал чемпионом Катара.

«Предложение поступило под конец сезона. Я сначала сомневался, потому что было непонятно, как для «Зенита» сложится плей-офф. Если бы мы играли финал с «Динамо» до пяти матчей, то я бы до Катара, наверное, вообще не добрался. Но мы закончили быстро, а я был в хорошей форме. У нас была предварительная договорённость с катарцами, а уже после завершения нашего финала дал окончательный ответ «Аль-Райану».

Подумал, почему бы и нет? У нас сейчас нет международных турниров. Какой-никакой новый опыт. К тому же отпуск в отсутствие сборной длинный, времени отдохнуть предостаточно. Плюс само путешествие – новая страна, новые впечатления и эмоции. Решил, что стоит попробовать, и ни на секунду не пожалел – в Дохе всё было круто.

Я бы не сказал, что там было какое-то суперпредложение. Хороший контракт плюс максимальная забота со стороны клуба и две недели проживания в режиме «всё включено», – приводит слова Волкова «БО Спорт».