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Дмитрий Волков — о Максиме Сапожкове: он может стать машиной для убийств

Дмитрий Волков — о Максиме Сапожкове: он может стать машиной для убийств
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Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков после чемпионства в Кубке эмира Катара, где он выступал вместе с Максимом Сапожковым, поделился мнением о будущем диагонального в московском «Динамо».

«Я летал в Доху вместе с женой Ксенией, поэтому чаще был с ней. Но Макс был с нами на обедах и ужинах – мы жили в одном отеле. Если куда-то выезжали, Макс тоже к нам присоединялся. Мы пересекались с ним в сборной России, а теперь познакомились поближе.

Усадит ли он Цветана Соколова на скамейку? Это сложно будет сделать, поскольку Цветан очень мастеровитый и опытный игрок. Но у Макса есть всё, чтобы в перспективе стать основным. С его данными при хорошей работе он может стать машиной для убийств», – приводит слова Волкова «БО Спорт».

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