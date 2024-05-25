Дмитрий Волков: у моего поколения ещё будет шанс попасть на Олимпиаду

29-летний доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков рассказал о своём желании выступить на Олимпийских играх в 2028 году, а также поделился, за кого будет болеть в Париже этим летом.

«У меня эта мечта остаётся. Может быть, в 2028-м сможем сыграть. Будем надеяться, ждать и верить, что у моего поколения ещё будет шанс попасть на Олимпиаду. На нынешних Играх в Париже буду персонально болеть за Кристенсона», – приводит слова Волкова «БО Спорт».

Напомним, следующий сезон для 31-летнего американского связующего Майки Кристенсона станет четвёртым подряд в составе «Зенита-Казань». Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в 2023 году.