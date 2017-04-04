Хамутцких: помню свой пас Тетюхину и его победный удар в матче с «УЭМ-Изумрудом»

Тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких вспомнил о первом чемпионском титуле, который был завоёван «Белогорьем-Динамо» 20 лет назад. 2 апреля 1997 года «Белогорье-Динамо» одержало третью победу в финальной серии с «УЭМ-Изумрудом» из Екатеринбурга и впервые стало чемпионом России.
«Воспоминания, конечно, лучшие. Да, я помню свой пас Тетюхину и его победный удар. Соперники были достойные: Александр Герасимов, Игорь Шулепов, Павел Иванов – капитан и заводила уральцев, иногда тянувший мёртвые мячи. Сначала мы были сильнее на голову, но через два года они сумели отнять у нас чемпионство», — цитирует Хамутцких «БелПресса».