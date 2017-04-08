Гаич: тренеры сборных Сербии работают на перспективу

Президент Федерации волейбола Сербиирассказал о своих обязанностях на этой должности.«Прежде всего, передо мной стоят спортивные задачи. Обеспечение всех необходимых условий для сборных с целью достижения максимальных результатов. Также помощь национальной лиге с целью привлечения спонсоров. В Сербии больше ста команд в различных лигах, которые каждый уик-энд играют практически во всех городах страны. Как понимаете, там задействовано очень много людей. К тому же волейбол – у нас самый популярный вид спорта среди девушек, так же, как футбол у мужчин.Я поставил перед тренерами задачу расписать программу подготовки на весь олимпийский цикл. С наставниками сборных подписан контракт на четыре года вплоть до Токио-2020. Поэтому меня интересуют текущие результаты команды сквозь призму подготовки к летним Играм. Например, можно выиграть Евро-2017, после которого полкоманды завершит карьеру, а обновлённый состав не сможет пробиться на Олимпиаду. Поэтому сейчас тренеры работают спокойно, не преследуют сиюминутных целей и действуют на перспективу. Потому что, скажем, мужская сборная после Игр в Сиднее выступала не лучшим образом, хотя имели хороший коллектив. Необходимо изменить эту ситуацию. Тогда как женская команда – вице-чемпион Олимпиады и надо постараться снова попасть в финал», — приводит слова Гаича Azerisport.