Панков: «Заречье» играло кое-как, а соперник-то был достойный

Главный тренер «Заречья-Одинцово»поделился впечатлениями после победы над «Сахалином» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:2 (25:15, 24:26, 24:26, 25:19, 15:8).«Мы отлично начали встречу – легко выиграли первый сет, вели во втором 22:16. Вдруг связующая допустила несколько ошибок, потом пошли ошибки на приёме, и мы отдали концовку второй партии. Мы сыграли сегодня кое-как, а соперник-то был достойный. У «Сахалина» в составе опытные игроки, прошедшие через сборную: Мороз, Бондарь, Ефимова. Мы чуть дали слабину, и соперник сразу же этим воспользовался. Таким командам нельзя давать дышать, а мы дали и получили пять партий.Мы должны были выиграть матч со счётом 3:0, и тогда у нас оставались бы шансы на пятое место в чемпионате. Сейчас эти шансы чисто теоретические», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.