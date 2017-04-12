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Панков: «Заречье» играло кое-как, а соперник-то был достойный

12 апреля 2017, среда. 12:13. Волейбол
Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков поделился впечатлениями после победы над «Сахалином» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:2 (25:15, 24:26, 24:26, 25:19, 15:8).

«Мы отлично начали встречу – легко выиграли первый сет, вели во втором 22:16. Вдруг связующая допустила несколько ошибок, потом пошли ошибки на приёме, и мы отдали концовку второй партии. Мы сыграли сегодня кое-как, а соперник-то был достойный. У «Сахалина» в составе опытные игроки, прошедшие через сборную: Мороз, Бондарь, Ефимова. Мы чуть дали слабину, и соперник сразу же этим воспользовался. Таким командам нельзя давать дышать, а мы дали и получили пять партий.

Мы должны были выиграть матч со счётом 3:0, и тогда у нас оставались бы шансы на пятое место в чемпионате. Сейчас эти шансы чисто теоретические», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Заречье-Одинцово ЖВК Сахалин Вадим Панков
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