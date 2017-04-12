«Протон» одержал первую победу в турнире за 5-8-е места в ЧР, обыграв «Сахалин»

Саратовский «Протон» в пятом туре турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России в Одинцово уверенно переиграл «Сахалин» со счётом 3:0. Подопечныеодержали первую победу в пяти встречах, а командапотерпела четвёртое поражение.В четверг, 13 апреля, «Протон» встретится с «Заречьем-Одинцово», а «Сахалин» сыграет с краснодарским «Динамо».«Протон» (Саратовская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:23, 25:16, 25:20).