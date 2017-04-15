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Василева: «Динамо» нельзя расслабляться в ответном матче финала Кубка ЕКВ

Василева: «Динамо» нельзя расслабляться в ответном матче финала Кубка ЕКВ
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Игрок казанского «Динамо» Елица Василева оценила перспективы своей команды в ответном матче финала женского Кубка УКВ с итальянским «Бусто Арсицио». Первая встреча состоялась в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.

«После домашней победы со счётом 3:1 нам достаточно выиграть в Италии два сета, но тем не менее нам нельзя расслабляться, потому что у соперника будет серьёзная поддержка в лице итальянских болельщиков. Думаю, победит тот, кто сделать меньше ошибок», — приводит слова Василевой официальный сайт ЕКВ.

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