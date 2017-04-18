Заряжко: «Динамо» (Казань) постарается повторить такой же настрой во 2-й игре

Центральная блокирующая казанского «Динамо»прокомментировала выездную победу над московскими одноклубницами в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (3:0).«Эта игра была после финала ЕКВ и после непростого перелёта. Рады, что сегодня всё так получилось и мы выиграли с таким счётом. Постараемся повторить такой же настрой. «Динамо-Казань» — это титулованная и мастеровитая команда, и мы обязаны показывать всё, что мы можем», — приводит слова Заряжко пресс-служба казанского «Динамо».Второй матч серии пройдёт 18 апреля в Москве.